Kuir Kıbrıs Derneği cezaevi uygulamasını eleştirdi

Kuir Kıbrıs Derneği, yeni cezaevinde transların tek tek, ayrı koğuşlara konmasını eleştirerek, bunun hak ihlali olduğunu ileri sürdü.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada. Kuir Kıbrıs Derneği olarak trans kadınların tecride maruz bırakılması kınandı ve cezaevi yönetiminin ivedilikle bu hak ihlalini sonlandırması talep edildi.

Yeni cezaevinin LGBTİ+ biryler düşünülerek tasarlanmadığı eleştirisi yapılan açıklamada, “Güvenlik gerekçeleriyle ne erkekler, ne de kadınlar koğuşuna yerleştirilen trans mahpuslar tek başlarına ayrı koğuşlara yerleştirilmekte ve diğer mahpuslarla sosyalleşmelerine bile izin verilmemektedir” denildi.

Diğer mahpuslarla iletişimin kesilmesinin fiziksel ve psikolojik hasarlara neden olabileceğine işaret edilen açıklamada, “Sağlığa erişim hakkının ihlal edilmemesi ve translar için elzem olan ilaçlara erişiminin sağlanması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, LGBTİ+ mahpusların tekli hücrede tutulmalarının, ayrımcılık ve şiddeti artırabileceği gibi ölüm riskini de barındırdığı ifade edildi.

Dernek, ivedilikle cinsiyetin yasal olarak tanınmasıyla ilgili düzenleme yerine insan haklarına uygun yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar gerekli ayarlamların yapılmasını istedi.

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25/11/2022 13:46