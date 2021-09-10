Kuir Kıbrıs Derneği, Dernekle Ortak Hareket Edilmesini Talep Etti

Kuir Kıbrıs Derneği, yasaların bir an önce uygulanmasını ve başta polis olmak üzere tüm yetkili kurumların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı sonlandırmak için dernekle ortak hareket etmesini talep etti.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, ayrımcılık son buluncaya kadar mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, “Ceza Yasası” kapsamında suç sayılan nefret söyleminin toplumda yaygın bir şekilde yapıldığını, ancak polisin bu suçu önlemek ve cezai yaptırım uygulama konusunda yetersiz kaldığını ileri sürdü.

Derneğin uzun yıllardır Kıbrıs’ın kuzeyinde lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına eşit erişimi ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın sonlanması için mücadele ettiğine işaret edilen açıklamada, uzun süren savunuculuk çalışmaları sonucunda geçtiğimiz Mart 2020’de Ceza Yasası’nın değiştirilerek “nefret söyleminin” suç olarak tanımlandığı anımsatıldı.

“Bu kapsamda LGBTİ+’lara yönelik cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla LGBTİ+’lardan nefret edilmesine, tiksinilmesine, bu grubun ve grubun parçası olan bireylerin aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, toplum içerisindeki itibarının zedelenmesine ve bir suça maruz kalacak şekilde hedef gösterilmesine neden olacak söylemlerin suç sayıldığı” ifade edilen açıklamada, polisin görevleri arasında ülkede yaygın olarak işlenen nefret söylemi suçunu önlemek için çalışmalar yürütmenin de bulunduğu vurgulanarak, bu konuda gerekli adımların atılması istendi.

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10/09/2021 15:33