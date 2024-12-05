Kuir Kıbrıs Derneği, KTOEÖS ve KTÖS iş birliğinde seminer düzenleniyor

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile iş birliğinde “Eğitimde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Semineri” düzenleniyor.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre seminer, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi çerçevesinde yapılacak.

Seminer, Cumartesi günü 10.30-13.30 saatleri arasında KTOEÖS Konferans Salonu’nda yer alacak. Seminerde, Uzm. Öğrt. Yasemin Taneri, Cinsellik Eğitmeni ve Danışmanı Efsun Sertoğlu, SOGIESC Danışmanı Darius Gervinskas sunumda bulunacak.

Katılımcı sayısının sınırlı olduğu seminere katılmak isteyenler en geç cuma günü saat 17.00’ye kadar “http://bit.ly/kapsayici-egitim-seminer” bağlantısı üzerinden kayıt olabilecek. Semineri tamamlayan katılımcılara katılım sertifikası verilecek.