Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+’ları hedef alan, nefret söylemlerine karşı yetkilileri göreve çağırdı

Kuir Kıbrıs Derneği, sosyal ve geleneksel medyada LGBTİ+’ları hedef alan, nefret söylemine varan paylaşımlarla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, bir kişiye veya gruba cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya cinsiyeti dolayısıyla nefret söyleminde bulunmanın suç olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Kuir Kıbrıs Derneği olarak Polis Teşkilatını göreve çağırıyor ve toplu halde işlenen bu suçların tespit edilip işlem başlatılması için talepte bulunuyoruz. Bu suçların cezasız kalması durumunda yetkililerin de suça ortak olduklarını ve LGBTİ+’lara yönelik yapılan bu sistematik saldırının boyutlarının gittikçe artabileceğinden endişe duyduğumuzu yineleriz” denildi.

LGBTİ+ farkındalığının artması ve birçok siyasi partinin seçim manifestolarında LGBTİ+ haklarına yer vermesinin önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, “Tüm bu gelişmelere rağmen insan hakları bağlamında toplumsal cinsiyet adaletini hedefleyen Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD) Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokolün seçime malzeme edilmesi kabul edilebilir değildir. Hem KAYAD’ı hem de Kuir Kıbrıs Derneği’ni hedef alan açıklamalar özellikle LGBTİ+’ları olumsuz etkilemektedir. Tüm bunların önüne geçmek adına başta tüm siyasi partiler olmak üzere İnsan Hakları’ndan taraf olan tüm sivil toplum örgütlerini dayanışmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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14/01/2022 15:22