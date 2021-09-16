KUİR Kıbrıs Derneği Nefret Söylemi ile İlgili Ombudsman’a Başvurdu

Kuir Kıbrıs Derneği, nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle bir eğitim görevlisi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı hakkında Yüksek Yönetim Denetçisi’ne (Ombudsman) başvuru yaptı.

Dernek adına yapılan yazılı açıklamada, nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle bir öğretmen hakkında Derneğin Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığı yazılı şikayete 4 aydır cevap alınamadığından dolayı Yüksek Yönetim Denetçisi’ne başvuru yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sosyal medya üzerinden nefret söyleminde bulunan bir öğretmen hakkında 27 Mayıs 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulunulduğu İyi İdare Yasasına göre 30 gün içerisinde verilen dilekçeye geri dönüş yapılması gerekirken, Bakanlık tarafından herhangi bir açıklama veya yazılı dönüş yapılmadığı kaydedildi.

Derneğin lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına eşit erişimi ve cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın sonlanması için mücadele eden bir dernek olduğu ifade edilen açıklamada, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlik temelli nefret söylemlerinin Mart 2020’de Ceza Yasası kapsamında suç olarak tanımlandığı belirtildi. Mayıs ayında düzenlenen Onur Yürüyüşü ile birlikte LGBTİ+’lara yönelik yaygın bir şekilde nefret söylemi yapılmaya başladığı iddia edildi.

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16/09/2021 11:36