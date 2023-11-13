Kuir Kıbrıs Derneği, sağlık çalışanları ile "LGBTİ+ Kapsayıcı Sağlık Mümkün!" adlı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamındaki toplantı Evrensel Hasta Hakları Derneği’nde yer aldı.

Toplantı, LGBTİ+ ekseninde yaşanan sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen Gökkuşağı Projesi kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik geliştirilecek olan LGBTİ+ kapsayıcı eğitim programlarının oluşturulmasına ve yakında gerçekleştirilecek kapasite geliştirme eğitimlerinin içeriğinin hazırlanmasına katkı sunma amacıyla düzenlendi.

Etkinliğin, özellikle sağlık sektöründe faaliyet gösteren sağlık çalışanları için bir fırsat oluşturduğu ve LGBTİ+ haklarına duyarlı bir sağlık hizmet ortamı oluşturacağının önemi vurgulandı.

Toplantının ilk bölümünde, Araştırma Uzmanı Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, sağlık profesyonellerinin LGBTİ+’lara yönelik tutumlarını haritalandıran araştırmanın bulgularını ve sonuçlarını katılımcılara sunarak bilgilendirdi. Prof. Raman'ın sunumunun ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Yuvarlak masa toplantısının ikinci bölümüne sağlık çalışanları katıldı. Son oturumda ise yuvarlak masa toplantılarında konuşulan konular, uzmanlar tarafından tüm katılımcılara özetlendi.