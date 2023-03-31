Kuir Kıbrıs Derneği, soruşturmanın ivedi ve etkin yapılması çağrısı yaptı

Kuir Kıbrıs Derneği, “homofobik” olarak nitelendirdiği saldırı hakkında başlatılan soruşturmanın etkin ve ivedi bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Gazimağusa’da 17 Mart’ta bir kişiye yapılan “homofobik” saldırıyla ilgili olarak Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, Polis tarafından soruşturma başlatmasının olumlu bir gelişme olduğu kaydedildi, “soruşturmanın etkin ve ivedi bir şekilde yürütülmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.

LGBTİ+ hakları, insan hakları olduğu ve bu hakların ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, “LGBTİ+’lar, Kıbrıs’ta güvende olmalı ve herkesin insan haklarına saygı göstermesi için yetkililerin daha sert bir tavır takınması gerekmektedir” görüşü belirtildi.

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31/03/2023 11:47