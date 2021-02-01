 Kuir Kıbrıs Derneği Stajyer Alacak

Kuir Kıbrıs Derneği, Renklerin Çeşitliliği Projesi için stajyer alacak.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan duyuruda, staj programının tam zamanlı bir ay veya yarı zamanlı iki ay süreceği kaydedildi.

Bilgi için [email protected] elektronik posta adresini kullanılabileceği belirtildi. Başvuru yapmadan önce Kuir Kıbrıs Derneği web sitesinde yer alan Staj Programı Kılavuz Kitapçığının okunması tavsiye edildi.

Başvuruların 15 Şubat’a kadar kabul edileceği de ifade edildi.

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01/02/2021 12:30