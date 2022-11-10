Kuir Kıbrıs Derneği yüksek öğrenim kampüslerinde ''etiketlenme'' konusunda oturum düzenledi

Kuir Kıbrıs Derneği, “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” konulu tartışma etkinliği düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Gökkuşağı Projesi altında düzenlenen etkinlik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs’taki Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Etkinlikte LGBTİ+`ların kampüslerde cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri ve cinsiyet ifadeleri karşısında karşılaştığı etiketlenme ve ayrımcılık deneyimlerine odaklanıldı.

Etkinlikte kampüste gözlemlenen ayrımcılık, olumsuz deneyimlerin rapor edilmesi, kampüste ne gibi koruyucu mekanizmaların bulunduğu; müfredatlara cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi kapsayıcı içeriklerin dahil edilmesi, etiketlemenin üniversitelerde LGBTİ+ öğrenciler üzerinde ne tür olumsuz sonuçlarının yapabileceği konuşuldu.

Açıklamada ayrıca olumsuz deneyimler yaşayanların Derneğe psikolojik, hukuki ve sosyal yardım hizmeti için başvurabileceği kaydedildi.

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10/11/2022 10:21