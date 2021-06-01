Kuir Kıbrıs Derneği’nden Açıklama

ads ads ads ads
01/06/2021

ads
ads
ads
Kuir Kıbrıs Derneği’nden Açıklama

KUİR Kıbrıs Derneği, Nefret Söylemi’nin 2020 yılı itibari ile Ceza Yasası’nda suç olarak tanımlandığını ve Nefret Söylemi’nde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılması için Lefkoşa Polisi Adli Şube’ye de şikayet dilekçesi sunduğunu kaydetti.

Dernek, Nefret Söylemi yapan kişilerin arasında öğretmenlik görevi yapan kişilerin olması nedeniyle bu kişiler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na da disiplin soruşturması açılması yönünde talepte bulunulduğunu belirtti.  

Dernek ayrıca, KIBTES Başkanı Himmet Turgut’un da LGBTİ+’ları hedef alarak Nefret Söyleminde bulunduğunu öne sürdü ve bu açıklamayı haber yapan TAK ile ve bu açıklamayı haberleştiren basın kuruluşlarıyla ilgili de Medya Etik Kurulu’na dilekçe yazıldığını bildirdi.

01/06/2021 13:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: KUİR Kıbrıs Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.