Kuir Kıbrıs Derneği’nden LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ne sahip çıkılması çağrısı

Cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarına karşı mücadele veren Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ne sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, LGBTİ+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar) bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi adına maddeler içeren protokole imza atan 7 belediye başkan adayına imzalarına sahip çıkma çağrısı yaptı.

Protokolün Mağusa bölge adaylarından Süleyman Uluçay (CTP), Umut Kadı (TDP); Lefkoşa bölge adaylarından Mehmet Harmancı (TDP), Sıla Usar İncirli (CTP); Girne bölge adaylarından Zeki Çeler (TDP), Nidai Güngördü (Bağımsız); Yeniboğaziçi bölge adaylarından Şifa Çolakoğlu (CTP) ve Bağımsızlık Yolu Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üye adayları tarafından imzalandığı kaydedildil.

Açıklamada, “Kuir Kıbrıs Derneği olarak, seçilen başkanlar ile görev süreleri boyunca LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü kapsamında taahhüt ettikleri konular ile ilgili işbirliği içinde olmayı diler ve birlikte LGBTİ+ dostu bir şehir yaratılmasının heyecanı içinde olduğumuzu belirtmek isteriz” denildi.

Protokol metninde şu ifadeler yer alıyor:

"Aday olduğum belediyede eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı; LGBTİ+’ların yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeyi; Bütçelerimizi hazırlarken bu politikaları göz önünde bulundurmayı, Belediye içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsayan ayrımcılık, taciz ve şiddet karşıtı bir tüzük oluşturmayı; Gençlere yönelik faaliyet veren merkezlerin LGBTİ+ kapsayıcı olmasını; bu mekanların olmaması halinde LGBTİ+ kapsayıcı gençlik merkezlerinin kurulmasını; Belediye kapsamında sağlanan hizmetlerin kapsayıcı biçimde sağlanabilmesi amacıyla LGBTİ+ dernek ve oluşumlarıyla işbirliği yapılmasını; Belediyenin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ile sürekli diyalog içinde olması için ayrımcılık karşıtı komitelerin/birimlerin/meclislerin/şubelerin oluşturulması ve benzeri yerel yapıları ile birlikte ortak proje ve etkinlik gerçekleştirmeyi; Kent kamusal alanlarının gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak herkesin sosyalleşebileceği aktif alanlara dönüştürülmesi; Belediye çalışanlarına yönelik LGBTİ+fobik algı ve tutumların değiştirilmesi amacıyla LGBTİ+ hakları ve ayrımcılık konularında hizmet içi eğitimler sağlanmasını garanti eder; Belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde LGBTİ+ çalışanlara herkes ile eşit fırsat tanınması için politika geliştirmeyi; Belediyelerin yaşlılara sağladığı hizmetlerinin LGBTİ+ kapsayıcı olması ve ilgili personelin LGBTİ+ farkındalığını artırmaya yönelim çalışmaların gerçekleşmesi; Belediyenin işlettiği kültür-sanat merkezlerinde ve sosyal merkezlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını ele alınması veya bunların desteklenmesini teşvik etmeyi; Belediyenin mevcut basın-yayın ve sosyal medya hesaplarında topluma yönelik LGBTİ+ haklarına ve ayrımcılık yasağına dair bilgilendirmeler yapılmasını; Belediyenin aktif yönetiminde bulunan kamusal alanlarda LGBTİ+ hak ve özgürlüğüne yönelik farkındalık artırıcı kampanyaların yapılmasını taahhüt etti ve dayanışma sözü verdi"

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30/12/2022 15:29