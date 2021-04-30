Kuir Kıbrıs Derneği'nin, 'LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Konulu Araştırması' başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ Hayat” Projesi kapsamında, “LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırması” konu araştırma çevrimiçi olarak başlatıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, “lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs” sloganıyla yola çıkan Hayat Projesi kapsamında yürütülen ‘mevcut sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin haritalandırılması araştırması’ ile, Kuzey Kıbrıs’ta sunulmakta olan mevcut sosyal hizmetlerin ve LGBTİ+ların bu hizmetlere (yurttaş olan ve olmayan) erişiminin değerlendirilmesi hedefleniyor.

Araştırma ayrıca sosyal hizmet biriminde hizmet sağlamakta olan kişilerin LGBTİ+’lara karşı tutumları ortaya koymayı da amaçlıyor.

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30/04/2021 10:08