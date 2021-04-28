KUİR Kıbrıs Derneği’nin Renklerin Çeşitliliği Projesi Devam Ediyor

Kuir Kıbrıs Derneği Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Renklerin Çeşitliliği Projesi’ne stajyer aradığını duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, staj süresi tam zamanlı bir ay veya yarı zamanlı iki ay olacak. Başvurular 10 Mayıs’a kadar kabul edilecek. Başvuru için [email protected] adlı e-mail adresine özgeçmiş ve motivasyon mektubu gönderilmesi gerekiyor. İlgililerin başvuru yapmadan önce Kuir Kıbrıs Derneği web sitesinde yer alan Staj Programı Kılavuz Kitapçığını okuması tavsiye edildi.

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28/04/2021 11:54