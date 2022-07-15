Kuir Kıbrıs Derneği'nin tematik tartışma etkinliği yapıldı

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında “Birlikteyiz: Onur Yürüyüşü ve Nefret Söylemi Hakkında Konuşalım” çok toplumlu tartışma etkinliğinin, Bubble Out iş birliğiyle yapıldığı kaydedildi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alan tematik tartışma etkinliği, LGBTİ+’ların ve destekçilerinin onur yürüyüşlerinde karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık, sosyal medya üzerinden yapılan nefret söylemleri, bu nefret söylemlerine karşı yaklaşımları ve akıl sağlığı üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler üzerine odaklandı.

Tartışmada bu nefret söylemlerine maruz kalan grupların kendilerini psikolojik olarak nasıl koruyabilecekleri ve nefret söylemleriyle baş etme mekanizmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar Kıbrıs’ta nefret söylemlerine karşı yasal hakların olduğuna da dikkat çekti.

Kuir Kıbrıs Derneği'nin, Kıbrıslı Türk toplumunda 9 Mart 2020’de Ceza Yasasının 171. Maddesinde nefret söylemi hakkında düzenlemelerin yapıldığını, hiç kimsenin cinsiyeti, cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği dolayısıyla aşağılanamayacağı, olumsuz bir tutuma maruz bırakılamayacağı, aksi takdirde bu nefret söylemlerinin cezai yaptırımlarının olacağını bir kez daha hatırlattığı da belirtildi.

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15/07/2022 09:54