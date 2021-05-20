Farklı coğrafi bölgelerden, farklı kültürlerden ayrımcılıkları konu alan filmlerin gösterileceği Kuir Kıbrıs Film Festivali, 21-25 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, festivalde çeşitli yerlerden kısa filmler ve sanatçılarla söyleşiler gösterilecek.

Festival çerçevesinde, kayıt olan kişilere filmlerin izleme bağlantılarının gönderileceği duyuruldu.

Söyleşiler kapsamında ise ilk söyleşinin 21 Mayıs Cuma günü saat 20:00’de, Kıbrıs’taki homofobiyi konu alan Av filmi ile ilgili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilk olarak verilecek bağlantı ile filmin izleneceği ardından ise söyleşinin başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Büyük uğraşlar vererek hazırladığımız ve çok değerli sanatçıları bir araya getirdiğimiz bu etkinlikte katkı ve katılımları bekliyoruz. Bir arada daha da güçlü ve rengarenk olduğumuzu biliyor, bu zor günlerde birbirimize destek olabilmeyi umuyoruz. Unutma, sen yoksan bir eksiğiz” denilirken, etkinlik ile ilgili detaylara https://www.queercyprus.org/tr/kuir-kibris-film-festivali-2021/ bağlantısından ulaşılabileceği bilgisi aktarıldı.

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20/05/2021 16:49