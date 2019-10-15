Kuir Kıbrıs: ‘Yaşamak ve yaşatmaktan yanayız’

Kuir Kıbrıs Derneği savaşın muktedirlere fayda getirdiğini, ezilenlerin payına hep yıkım ve ölümün düştüğünü bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, savaşların doğaya ve doğadaki tüm canlılara da yıkım ve ölüm getirdiği belirtilerek “Bizler içinde geçtiğimiz bu günlerde ölmek ve öldürmekten yana değil, yaşamak ve yaşatmaktan yana olduğumuzun altını çizmeyi tarihsel bir görev olarak görüyoruz” denildi.

15/10/2019 10:04