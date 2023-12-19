Kuksa Kampçılık Derneği, doğa severlere yönelik yılbaşı kampı düzenledi

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19/12/2023

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Kuksa Kampçılık Derneği, doğa severlere yönelik yılbaşı kampı düzenledi


Kuksa Kampçılık Derneği, doğanın tadını çıkarmak isteyen doğa severlere yönelik yılbaşı kampı düzenledi.

Dernek açıklamasına göre, kamp Alevkayası’nda yapıldı.

Katılımcıların  yılbaşı kurabiyeleri eşliğinde sohbet ettiği oyunlar oynadığı kamp, pazar günü Alevkayası Çatal Ağaç Parkuru’na yapılan yürüyüş ile devam etti.

Dernek kendine has gövde yapısına sahip olan bir çam ağacının adı verilen parkurdaki

yürüyüşe katılan katılımcılara teşekkür etti.

Dernek doğa sporlarına ve kampçılığa ilgi duyanların sıradaki etkinliklerden haberdar olabilmeleri için dernek sosyal medya hesaplarını da paylaştı:

“https://www.facebook.com/profile.php?id=100082911563411: https://www.instagram.com/kuksakampcilikdernegi/ https://twitter.com/kuksakampcilik”.

19/12/2023 13:54
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TAGS: Kuksa Kampçılık Derneği, doğa severler
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