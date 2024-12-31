Kulak Burun Boğaz Uzmanı açıkladı

Burun kıllarını ağda veya cımbızla almak tehlikeli mi? Bu uygulama enfeksiyonlara, burun apsesine ve hassas burun dokularının zarar görmesine neden olabilir. Burun kılları koruyucu bir filtre görevi görerek tozu ve alerjenleri yakalar. Sağlık risklerinden kaçınmak için burun kıllarının görünürlüğünü azaltmak için düzelticilerin kullanılması önerilmektedir.

Burun çok hassas bir vücut kısmıdır ve içinde çok sayıda kan damarı bulunur. Burnunuza küçük bir baskı bile kırılmaya veya sinir hasarına yol açacaktır. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr Don J Beasley, burun kıllarını ağdalamanın veya cımbızla almanın gerçekten güvenli olmadığını söyledi. Burun kıllarının uygunsuz bir şekilde ağdalanması durumunda enfeksiyon riskinin artabileceğini ve hatta burun selülitine neden olabileceğini belirtti. Burun kıllarının ağdalanması veya cımbızlanması genellikle KBB doktorları tarafından birkaç nedenden dolayı önerilmez. Burun kılları bir filtre görevi görür ve havadaki tozu, alerjenleri ve patojenleri solunum sistemine girmeden önce hapseder. Bu koruyucu bariyer kaldırılırsa, enfeksiyon riskini artırabilir ve solunum sisteminde tahrişe veya zarara neden olabilir. Sadece toz parçacıkları değil, ancak burun deliği kılları aynı zamanda güçlü kokular, küçük böcekler veya sinekler gibi diğer tahriş edicilerden de bize yardım eder. Burun kılları tetiklendiğinde refleksif bir hapşırık verir ve istenmeyen veya yeni partikülleri dışarı iter. Ayrıca burundaki nem seviyesinin bozulmadan kalmasına yardımcı olur geçiş. Burun kılları olmadan, çok kuru hale gelebilir ve nefes alma sürecini biraz zorlaştırabilir.

AĞDA VE CIMBIZIN ZARARLARI

Birçok kişi burunlarındaki kılların tıkanıklık yarattığını ve bakımlı görünmediklerini düşünse de, ağdayı tercih ediyor ve bu uzun süreli bir sonuç veriyor. Ancak, ağda nedeniyle burun kanalındaki tüm filtre çıkarılır ve bu da burun vestibülitine ve burun apsesi oluşumuna yol açar. Ağda, enfeksiyonun yayılmasını engelleyen bariyeri kırar ve bakterilerin dokuları derinlemesine etkilemesi için daha fazla fırsat yaratır.

Ayrıca, sıcak ağda doku astarını ve cildin üst tabakasını yakabilir burun pasajı çok hassas hale gelir. Ağda dışında, cımbızla almak veya burun kıllarını tamamen yolmak, çok hassas olan kan damarlarına zarar verir. Bu burun deliklerinden kıl çekmek, ciltte küçük yaralar veya mikro yırtıklar oluşturabilir ve ayrıca kıl folikülünü enfekte edebilir.

Burun kıllarını cımbızla veya ağdayla almak, burnun hassas yapısı nedeniyle ağrılı olabilir ve hatta burun kanallarında şişmeye veya tahrişe yol açabilir. Burunda ayrıca beyne ve göze bağlı damarlar vardır ve daha kötü durumlarda kavernöz sinüs trombozu gibi yaşamı tehdit eden bir duruma bile dönüşebilir.

Burun kıllarını ağda veya cımbızla almak yerine, burun kıllarının görünürlüğünü azaltmak için düzelticiler kullanabilirsiniz.