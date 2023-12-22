‘Kulaksız kardeşler’ yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, organize suçlar kapsamında faaliyetleri takip edilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Suç Örgütü Kurmak, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Dolandırıcılık” gibi suçlardan birçok kayıtları bulunan Muhammed Hanifi Kulaksız ile kardeşi Burak Kulaksız’ı yasaklı göçmen ilan etti.

İki şahsın da kısa bir süre önce KKTC’ye geldiği, şirket kurmak ve yasa dışı bahis ile kumar faaliyetlerinde bulunmak amacıyla araştırma yaptıkları bildirildi.

Kararda, Burak Kulaksız’ın Asutay Silah Sanayi isimli silah dükkanı yetkilileri ile iyi ilişkiler içerisinde olduğu, aynı zamanda konu iş yerinin gizli ortaklarından olduğu, İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren konu iş yerinin tabanca, tüfek ve askeri malzeme satışı yaptığı, konu şahsın geçmiş yıllarda KKTC, T.C. ve Ukrayna’da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden yüksek miktarda paralar kazandığı aktarıldı.

Burak Kulaksız’ın yasal olmayan yollardan Türkiye’den KKTC’ye ve Güney Kıbrıs’a silah getirmek için araştırmalar yaptığı belirtildi.

Kararda, Burak Kulaksız’ın abisi olan yine faaliyetleri takip edilen Muhammed Hanifi Kulaksız’ın yardımcı olduğu, adı geçenin 2021 yılında T.C.’de yasa dışı bahis oynatmak faaliyetlerinde bulunduğu da açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T.C. uyruklu 1.8.1981 – Esenyurt doğumlu Muhammed Hanifi Kulaksız ile T.C. uyruklu 20.10.1988 Sivas doğumlu Burak Kulaksız’ın organize suçlar kapsamında faaliyetleri takip edilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Suç Örgütü Kurmak, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Dolandırıcılık” vs. gibi suçlardan birçok kayıtlarının bulunduğu, kısa süre önce KKTC’ye gelerek, şirket kurmak ve yasa dışı bahis ile kumar faaliyetlerinde bulunmak amacıyla araştırmalar yaptıkları, Burak Kulaksız’ın Asutay Silah Sanayi isimli silah dükkanı yetkilileri ile iyi ilişkiler içerisinde olduğu, aynı zamanda konu iş yerinin gizli ortaklarından olduğu, İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren konu işyerinin tabanca, tüfek ve askeri malzeme satışı yaptığı, konu şahsın geçmiş yıllarda KKTC, T.C. ve Ukrayna’da yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerinden yüksek miktarda paralar kazandığı, Burak Kulaksız’ın konu silah satan işyeri aracılığıyla T.C.’den, KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yasal olmayan yollardan silah getirmek için araştırmalar yaptığı, konu şahsın geçmiş dönemde uzun yıllar Ukrayna’da yaşadığı, Kiev’de güçlü bağlantılarının olduğu ve Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya yine konu işyeri aracılığıyla silah satmak için girişimlerde bulunduğu, Burak Kulaksız’ın silah ticareti haricinde uyuşturucu madde de kullandığı ve Ukrayna’da bulunduğu dönemde uyuşturucu ticareti yaptığı, Burak Kulaksız’ın tüm yapmış olduğu yasa dışı faaliyetlerde abisi olan ve yine faaliyetleri takip edilen Muhammed Hanifi Kulaksız’ın yardımcı olduğu, adı geçenin 2021 yılında T.C.’de yasa dışı bahis oynatmak faaliyetlerinde bulunduğu cihetle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan tüm bulgu ve olgular değerlendirilmiş olup, Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.”