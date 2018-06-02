“Kulaktan Kulağa” Lefkoşa’da sahnelenecek

Tiyatro Maki’nin “Kulaktan Kulağa” isimli tek perdelik komedi oyunu 5, 7, 8 ve 12 Haziran tarihlerinde Lefkoşa’da sahnelenecek.

Oyun, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda saat 21.00’de sahnelenecek.

Çalışmalarına Naci Talat Vakfı işbirliğiyle devam eden Tiyatro Maki’nin sahneleyeceği “Kulaktan Kulağa” oyunun yönetmen ve yönetmen yardımcılığını Erdoğan Kavaz ile Kurtuluş Altaylı üstleniyor.

Lady Augusta Gregory’nin kaleme aldığı “Kulaktan Kulağa” yanlış bir haberin 1900’lü yılların başında İrlanda’da insanlar arasında nasıl yayıldığını komik ve eleştirel bir dille anlatıyor.