Kuleba: Sakın deneme

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25/11/2021

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Kuleba: Sakın deneme

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını Putin'in anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin.' diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını (Putin'in) anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin." dedi.

Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, gayelerinin Rusya'nın saldırgan hareketlerin devamından kaçınmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Moskova'nın, yeni bir saldırganlık dalgası sergilemesi durumunda siyasi, ekonomik ve insan kaybı açısından göreceği zararı anlamak zorunda olduğunu belirten Kuleba, "Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını (Putin'in) anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin." diye konuştu.

Kuleba, son dönemde uluslararası toplumun Rusya'ya tutumunun daha sertleştiğini vurgulayarak, pek çok dünya başkentinde Rus ekonomisine zarar verecek ekonomik önlemlerin hazırlandığını kaydetti.

25/11/2021 19:03
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TAGS: Kuleba: Sakın deneme, haberkibris,
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