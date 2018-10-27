Kullanıcı bilgilerini sızdıran Facebook’a komik ceza

Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook’taki 87 milyon kullanıya ait verilerin izinsiz bir şekilde kullanılmasının yankıları sürüyor.

Cambridge Analytica skandalı nedeniyle uzun bir süre gündemden düşmeyen Facebook’a verilen ceza yapılan resmi duyuru ile belli oldu

İngiltere'nin verilerin korunmasından sorumlu denetim kurumu İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi, Facebook’a veri paylaşım ihlalleri kapsamında para cezası verdi.

Yapılan açıklamada sosyal medya platformunun 646 bin dolar /yaklaşık 3.7 milyon TL) cezaya çaprtırıldığı belirtildi.

Facebook, bu yılın Nisan ayı başında yaklaşık 87 milyon kişiye ait verinin Cambridge Analytica adlı politik danışmanlık şirketi ile uygunsuzca paylaşılmış olabileceğini açıklamış ve Zuckerbeg konuyla ilgili ABD Senatosu'nda verdiği ifadede, "Kullanıcılarımızın verilerini tam olarak koruyamadık" diyerek özür dilemişti.

Yaşanan bu krizin ardından sosyal medyada 'Facebook'u silin' kampanyası start almış bu kampanya kısa sürede popüler olmuştu.

Bu kampanyaya Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın kurucusundan da destek gelmişti.

WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, sosyal medyadaki 'Delete Facebook' (FacebooK'u silin) kampanyasına destek vermişti.

Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Skandalın ardından Facebook'ta çok sayıda hesaba erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu öne sürülen veri analiz şirket Cambridge Analytica'nın CEO'su Nix'e görevden el çektirilmişti.