Kullanıcılar şikayetçi: Instagram’daki ses sorunu hala çözülemedi

Meta'nın popüler platformlarından Instagram, yeni bir sorunla gündemde. Kullanıcılar, Hikayeler'deki kapanmayan ses yüzünden şikayetçi.

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12/09/2022

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Kullanıcılar şikayetçi: Instagram’daki ses sorunu hala çözülemedi

Instagram, son günlerde “Hikayeler”deki ses sorunuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, telefonlarının sesini kapatmış olmalarına rağmen her yeni hikaye görüntülemelerinde sesin yeniden açılmasıyla karşı karşıya.

Platformda, daha önce bu tip bir sorun yaşanmıyordu. Sessize alındıktan sonra görüntülenen hikayelerde ses olsa bile kullanıcı bunu engellemiş oluyordu. Ancak şu an bu özellik aktif değil, bu da kullanıcıların tepki göstermesine neden oluyor.

Instagram’da Hikayeler’in şimdilik ses özelliğini kapatmanın tek yolu, telefonun sesini kapatmak, ancak bu da tam olarak bir çözüm olamıyor, her yeni hikaye görüntülemesinde ses yeniden yükseliyor. Sorunun uzun sürmesi halinde bir süre sonra hikaye görüntülemelerini düşürmesi beklenebilir.

Henüz ses sorunuyla ilgili ise Instagram’dan bir açıklama yapılmadı.

12/09/2022 11:39
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TAGS: Instagram
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