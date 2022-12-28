Kullanılmış poşet çaylarını sakın çöpe atmayın!

Tek kişilik olarak tasarlanmış poşet çayları atmadan önce bir kez daha düşünün. Hızlı ve pratik demlemenin kaynağı olan poşet çayları evinizin her bir alanında kullanabilirsiniz. İkinci bir kez hayatınızı kurtarabilir. İşte kullanılmış poşet çaylarının farklı kullanım alanları...

Dünya genelinde tercih edilen poşet çaylar, israfı önlemek için üretildi. Farklı bitkilerinde yapıldığı poşet çayların sadece çay olarak tüketilmemesini duyunca ise çok şaşıracaksınız. İçeriğindeki bitkinin faydalarını taşıyan poşet çayların inanılmazla kullanım yöntemleri var.

Adeta hayatı kolaylaştıran poşet çaylardan yeşil çay özellikle alternatif tıbbın gözde doğal ilacı olarak kullanılır. Bu yüzden poşet çayları kullandıktan sonra çöpe atma konusunda bir kez daha düşünün.

KULLANILMIŞ POŞET ÇAYLARININ FARKLI KULLANIM ALANLARI

* Sağlık alanında kompres olarak kullanılan poşet çaylar özellikle cilt bakımı ve göz tedavilerinden tercih edilir. Papatya, yeşil çay ve kuşburnu poşet çaylarının kullanılmışları cilt sağlığında kırışma ve sarkmalarda birebir fayda sağlar.

* Balık ve soğan, sarımsak besinleri genellikle elde koku bırakır. Bu kukulardan hemen kurtulmak istiyorsanız. Kullanılmış poşet çayları ılık suya koyun ve elinizi 10 dakika içinde bekletin.

* Püsküllü halıları tamamen temizlemenin en etkili yolu, elektrikli süpürgeye bir kaç tane poşet çay koyun. Bu elektrikli süpürgedeki nemi artırarak tozların daha hızlı yapışmasını sağlar.

* Ayak kokusu yaşayan biriyseniz kullanılmış poşet çayları kurutarak ayakkabınızın içine yerleştirin. Öte yandan Bir kovanın içine kullanılmış poşet çayları koyun. Ayaklarınızı 10 dakika bu su da bekletin.

* Gübresi azalan bitkileriniz için poşet çayları doğal gübre görevi görür. Topraktaki nemi dengeleyerek bitkinizin daha sağlıklı olgunlaşmasını sağlar.

Bu habere tepkiniz:



28/12/2022 23:07