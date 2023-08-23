Uzak Doğunun egzotik bitkisi nam-ı diğer “Gecenin Kraliçesi” yani Ejder meyvesi üreterek üretim alanında farklılık kazandıran Fırat Kulle, kısa bir süre önce Yıldırım köyüne kurduğu seralar içerisinde 3 bin 600 kök Ejder Meyvesi hikayesini anlattı.

Kulle, küresel ısınmadan kaynaklı ülkemizde artan hava sıcaklıkları nedeniyle meyvenin daha sağlıklı koşullarda yetişebilmesi için iklimlendirme ve solar sistemi kurulması gerektiğini anlattı.

Kulle: ‘’Devlet tarafından arpa veya buğdaya verilen destek, tropikal meyvelere de verilmelidir”

“Tropikal meyvelerin tadına baktıktan sonra ejder meyvesi üretmeye karar verdim”

Ejder meyvesi üretme fikri nereden aklınıza geldi?

“Ejder Meyvesi, tropikal bir meyve. Asıl anavatanı Uzak Doğu. Vietnam, Kamboçya gibi ülkelerde seraya gerek olmadan açık alanlarda yaygın olarak yetiştiriliyor. Ben İspanya’nın bir kenti olan Barcelona’ya gittiğim zaman açık bir pazarda bulunan tropikal mevyelerin tadına baktım. Bu lezzetten çok etkilendiğim için Ejder meyvesi üretmeye karar verdim. Çünkü ülkemizdeki pazar sektörü, değişime uğrayarak yabancılara yönelik yatırımlar yapılmaya başlandı. Şu an 3 bin 600 kök Ejder meyvesi üretimim var ve şu an 2 bin ağaçtan hasat yapıyorum. Ejder Meyvesi ağacı, 5 yıldan sonra tam verim alınabilen bir ağaçtır. Ben 3 yıldır bu işi yapıyorum ve önümüzdeki yıl ciddi bir hasat yapacağımı düşünüyorum. Bu yıl yaklaşık bin 500 tane meyveyi pazara sürdüm ve bu beni ayakta tutmak için iyi bir gelir kaynağı oldu.”

“Ejder meyvesini ikli koşullarından etkilenmemesi için örtü altında yetiştiriyoruz”

Ejder meyvesinin bakımı hakkında bilgi verebilir misiniz?

“Ejder meyvesi üretirken en büyük sorunumuz toprak ph derecesi ve kireçtir. Bu değerleri düzenlemekle birlikte 6 ay ve 1 yıl ara ile toprak tahlili, su analizi ve gübreleme periyodu yapıyorum. Çünkü, bir insan vücudunun karbonhidrat, protein gibi besinleri belli bir miktarda alması gerekiyorsa bitki de büyümesi için gerekli olan herşeyi topraktan almalıdır. Ejder meyvesi bir kaktüs türüdür ve düzenli periyodlarda her canlı gibi su istiyor. Fakat çürük, mantar konularına dikkat edilerek sulama toprak nemine göre yapılmasıyla birlikte güneş, don gibi hava koşullarından etkilendiği için meyveyi örtü altında yetiştiriyoruz. Güneşli havalarda üzerine tül örtüyoruz, soğuk havalarda ise tamamen kapatarak sadece güneş alması, hava sirkülasyonunu sağlamak ve iklim değerlerini tutturmak için pencereleri açıyoruz. Ejder meyvesi 15-35 derece sıcaklık değerlerinde gelişim gösteriyor ve 35 derece üzerinde stres yaparak meyve gramında düşüş yaşanıyor. Ülkemizde 45 derece üzerinde olan hava sıcaklığından dolayı bu yıl bu durumu yaşadık ve bu durum üreticileri çok etkiledi fakat biz bitkisel besleme ile bitkinin stresini en aza indirmeye çalıştık. Bitkisel beslenme fazla maliyetli ve aylık bir süreçtir. Ejder meyvesi, tamamen ilgi isteyen ve iklim değerlerinin sağlanması gereken bir meyvedir. Bu yaz hava sıcaklıklarından dolayı, iklimlendirme ve solar sistemi kurulması gerektiğine kanaat getirdim.”

“Ülkemizde yabancılardan dolayı talep çok oluyor”

Ürün satışını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

“Ürünlerimi satışa sunmadan önce toptancıları gezerek fiyat analizi yaptım. Fakat, üreticinin bir ürünü yetiştirirken verdiği emeği ve göze aldığı riski maalesef toptancı ve satıcı farkında değildir. Bundan dolayı ürünümü kendim piyasaya sürerek, sipariş alıp satışını yapıyorum. Çünkü, fiyat değerlerinde fazla fark olduğunu gördüm ve emek bu kadar ucuz olmaması gerekiyor. Ülkemizde yabancılardan dolayı talep çok oluyor.”

Ejder meyvesinin hasatı hangi aylarda yapılmaktadır? Toplandıktan sonra dayanıklılık süresi nedir ve nerede muhafaza edilmelidir?

“Mart ayından itibaren gübreleme dönemine geçerek haziran ayında hasatımızı gerçekleştiriyoruz. Fakat bu yıl iklim değerlerindeki değişiklerden dolayı hasat Ağustos ayında yapılacaktır. İklim değeri sağlandığı sürece 12 ay hasat yapılabilir.”

“Hibeden yararlanabilmek için beklediğim süreçte döviz arttığı için alım gücüm düştü”

Tarımsal Kalkınma ve Destekleme Programına başvurdunuz mu?

“KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın sağladığı Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği hibe projesine başvurdum. Üç aşamalı bir süreç olmasıyla birlikte şuan ben ikinci aşamasındayım. Bütün girdilerimiz dövize endekslidir ve ben bu projeye başvurduğumda Euro’nun değeri 20 TL’idi şuan da yaklaşık 30 TL oldu. Bu durumda yüzde 65’ini bakanlık yüzde 35’ini biz talep ve arz ödemesini yapacağız. Hibeden yararlanabilmek için beklediğim süreçte döviz arttığı için alım gücüm düştü. Şu anda 5 mlyon TL’nin üzerinde bir yatırım yaptım ve amacım ayakta durmak ve üretimi sürdürmektir. Solar sistemi için 700 bin TL’lik bir hibeye başvurdum. Bu miktarı ben ödedikten sonra banka üzerinden tekrar bize devlet tarafından ödeneceği söylendi ve tamamen denetimli bir sistem olduğu için kesinlikle çok güzel bir projedir.”

Üretim yaparken herhangi bir denetim ile karşılaştınız mı?

“3 yıldır aktif olarak üretim yapıyorum. Fakat bugüne kadar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan veya daireden kimse denetlemeye gelmedi ve destek vermedi. Avrupa Birliği daha önceki yıllarda tanıdığım bir üreticiye yardım yaptı ve kişi serasını böyle kurdu. Bizim bakanlıklarımız tarafından başvurduğum hibe programı dışında tropikal meyve üretimine herhangi bir destek sağlanmadı. Ülkemizdeki insanları bütün tropikal meyveleri alım gücüne sahip olma derecesine getirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu meyveler her yaş grubu için faydalıdır.”

“En büyük avantajımız Akdeniz bölgesinde olmamızdır”

Ejder meyvesinin anavatanı neresidir? Nasıl bir iklimde yetişmektedir? KKTC iklimi ejder meyvesi için uygun mudur?

“Ejder meyvesinin anavatanı Orta Amerika’dır. Tropikal bir iklimde yetişmektedir. Fakat Akdeniz iklimine de sahip çoğu ülke ejder meyvesi üreticiliği yapmaktadır. Çünkü ejder meyvesi bilimsel olarak bakıldığında bol vitaminli ve yararlı bir meyvedir. Bizim komşu ülkelerimiz ejder meyvesine çok büyük yatırımlar yapmaktadır.

Bugün, Türkiye’de 40 dönümden aşağıda Ejder meyvesi üretilen bir sera yoktur. Türkiye Eder meyvesini Avrupa’nın çoğu bölgesine ihraç etmektedir. Bizim ülkemizdeki en büyük sorun yetiştirdiğimiz ürünleri Avrupa pazarına sokamamaktır. Şu anda 2 dönüm tarla içerisinde üreticilik yapıyorum. Fakat eğer imkan olsaydı, bu tarlayı 10 dönüme çıkararak bir istihdam yaratıp, Güney Kıbrıs’a ve Avrupa pazarına da gönderebilirdim. En büyük avantajımız Akdeniz bölgesinde olmamızdır. Çünkü, buradan bir tır 3-5 gün arasında Avrupa bölgesine ulaşabilir ve bu durum bizim için ciddi anlamda lojistik bir kazanımdır. Bundan dolayı devlet tarafından arpa veya buğdaya verilen destek tropikal meyvelere de verilmelidir.”