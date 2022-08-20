Kültür Dairesi '19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık' günü dolayısıyla etkinlik düzenledi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü” dolayısıyla ülke fotoğrafçılarının bir araya geldiği bir etkinlik düzenledi.

Kültür Dairesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde yer alan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eski başbakanlardan Hakkı Atun, bazı daire müdürleri, ülke fotoğrafçıları ve aileleri katıldı.

Etkinlikte, Foto Diana olarak bilinen ülkenin yaşayan en eski stüdyo fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’ın 100’üncü yaş günü kutlanırken, kendisine onur ödülü takdim edildi.

Aynı zamanda AKM’de Okay’ın fotoğraflarının sergilendiği ve geçmişte fotoğrafı negatifinden büyüterek karta basmak için kullanılan bir agrandizörün de yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Etkinlikte, ülke fotoğrafçılığına katkıda bulunan fotoğrafçılara, Kıbrıs Türk Stüdyo Fotoğrafçıları, Fotoğraf Sanatçılar ve Basın Fotoğrafçıları başlıkları altında, hizmet ödülü ve teşekkür belgeleri takdim edildi, hayatta olmayan duayen fotoğrafçılar anıldı.

Gecede, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ülkede faaliyet gösteren fotoğraf derneklerine, Gazi Yüksel'in Kıbrıs'ta Fotoğraf ve Fotoğrafçılık 1878-2006 isimli kitabı ve Kadir Kaba’nın Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni ile Ceyhan Özyıldız’ın Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı isimli kitaplarını hediye etti.

-Cumhurbaşkanı Tatar: “Her bir fotoğrafçı, bu ülkeye zenginlik katıyor”

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Fotoğrafçılık Günü'nde böyle bir etkinliği organize eden Kültür Dairesi’ne teşekkürlerini ileterek, tüm fotoğrafçıların, çektikleri anılarla ülkeye bir zenginlik kazandırdığını belirtti ve fotoğrafçılara seslenerek, “İyi ki varsınız” dedi.

Tatar, kendisinin de küçük yaşlardan beri fotoğraf çektiğine ve albümlerde sakladığı fotoğraflarının kendisi için ne kadar değerli olduğuna değinerek, anıların yaşatılmasında fotoğrafların önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde de fotoğrafların büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, verilen mücadelenin, Kıbrıs Türk toplumunun yaşantısının fotoğraflar sayesinde geleceğe taşındığına vurgu yaptı.

“Bu ülkede fotoğrafçılarımız, kareleriyle çok iyi hizmetlerde bulunmuşlardır, çok şeylere vesile olmuşlardır” diyen Tatar, teknolojinin de gelişmesiyle yeni neslin fotoğrafçılığı devam ettirmesi ve ülkede mücadelenin resmedilmesinde katkıda bulunması temennisinde bulundu.

-Bakan Ataoğlu: “Fotoğrafçılarımızla, burada bir arada olmak bizim için çok önemli”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Kültür Dairesi’nin düzenlediği bu etkinlikte, ülke fotoğrafçılarıyla bir araya gelmekten ve onların heyecanını, coşkusunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve emeğe geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bakanlık olarak Kültür Dairesi ile devam eden çalışmaları ve ileride açılması planlanan müzeyle ilgili yapılacak çalışmalarda ülke sanatçılarının katkılarının önemi hakkında konuşan Ataoğlu, benzer etkinliklerde de bir araya gelme ve işbirliğinde bulunma dileğinde bulundu.

-Zaimağaoğlu: “Ülke kültürü için ilkleri yapmaya devam edeceğiz”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ise, Cumhurbaşkanı ve Başbakana desteklerinden dolayı, seslerini duyurmalarına yardımcı olan Türk Ajansı Kıbrıs’a, medya sponsorları BRTK’ya, etkinliğin düzenlenmesinde büyük emek harcayan Kültür Dairesi personeline ve etkinlikte yer alan herkese teşekkürlerini iletti.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin; ülke kültürünün ve değerlerinin her alanda yaşatılması için çalışmalar yürüttüğünü aktararak, “Biz, ülke kültürü için ilkleri yapmaya devam edeceğiz. Okyanusta bir damla olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gelecek yıl açmayı planladıkları Kültür Dairesi Sanat Merkezi ve müze çalışmaları hakkında da bilgi veren Zaimağaoğlu, bu projede de ülkeye hizmet vermiş sanatçıların adını yaşatmak istediklerini kaydetti.

Zaimağaoğlu, “Bu adada uzun yıllar boyunca Türk kalabilmek, bayrağımızı dalgalandırabilmek, sesimizi duyurabilmek adına ışığı yakalayabilen ve bugüne kadar getirebilen sizlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, ödüller takdim edildi, sergi açılışı yapıldı ve sanatçı Necla Egemen tarafından keman dinletisi gerçekleştirildi.

Bu habere tepkiniz:



20/08/2022 11:17