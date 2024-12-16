Kültür Dairesi, Bakü’de KKTC’yi temsil etti

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, TÜRKSOY’un Azerbaycan Milli Kütüphanesi ile iş birliğinde düzenlediği Türk Dilli Ülkelerin Milli Kütüphane Müdürleri Konferansı’nda KKTC’yi temsil etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un, Azerbaycan Milli Kütüphanesi ile iş birliğinde, 9-12 Aralık tarihleri arasında düzenlediği konferans Bakü’de gerçekleştirildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in başkanlığında, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve gözlemci üye Macaristan’ın Milli Kütüphane Direktörlerinin katıldığı Konferans’ta KKTC’yi Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız temsil etti.

Türk Dünyası Milli Kütüphaneler Birliği kuruluyor

Geçmiş toplantılarda kurulması kararlaştırılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Milli Kütüphaneler Birliği’nin son düzenlemelerinin yapıldığı Türk Dilli Ülkelerin Milli Kütüphane Müdürleri Konferansı’nda, Birliğin adının Türk Dünyası Milli Kütüphaneler Birliği olarak değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Azerbaycan Kültür eski Bakanı Polad Bülbüloğlu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi’ni temsilen bir ekibin katıldığı Konferans’ta, Türk Dünyası Milli Kütüphaneler Birliği’nin kuruluş çalışmalarının 2025 yılı Nisan ayında Ankara’da tamamlanması karara bağlandı.