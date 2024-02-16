Kültür Dairesi Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvuru kabulü 29 Şubat’ta başlıyor

Kültür Dairesi’nin bu yıl 32’ncisini düzenleyeceği Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvurular 29 Şubat Perşembe başlıyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 18 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları 1 Nisan 2024 tarihine kadar http://kultur.gov.ct.tr adresine eserlerini yükleyerek yarışmaya başvurabilecek.

Yarışma, geçen yıldan bu yana 6 kategoride düzenleniyor ve yarışmanın başvuruları internet üzerinden alınıyor.

Her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, istenen kategorilerde veya tüm kategorilerde katılım sağlanabilen yarışmaya katılım, serbest (siyah&beyaz), serbest (renkli), doğa (renkli-siyah&beyaz) Benim Şehrim Güzelyurt’um (renkli-siyah&beyaz), kavramsal (serbest) ve mimari (siyah&beyaz): Abdullah Onar Eserleri başlıklarında alınıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en uzun soluklu sanat etkinliği Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin seçici kurul üyeliklerini; Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ürper ile Yönetmen ve Fotoğraf Sanatçısı Doğu Akdeniz Üniversitesi Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük yapacak.

Seçici kurulun 1 Nisan 2024 tarihine tamamlanacak başvuru sürecinin ardından gerçekleştireceği değerlendirme toplantılarında, Yarışmanın Mimari kategorisinde Danışman Üye olarak Mimar Abdullah Onar’ın kızı Sanatçı Anber Onar ile Kültür Dairesi Gözlemci Üyesi olarak Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız da oy kullanmaksızın görev alacaklar.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, yarışmaya katılmak isteyenler; Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi Şartnamesi ile Mimari kategorisindeki Abdullah Onar eserlerinin listesi ve haritasına http://kultur.gov.ct.tr adresinden ulaşabilir.

Her kategoride bir başarı ödülü ile mansiyon verilecek yarışmada, başarı ödülüne layık görülecek eser sahipleri 10 bin TL, mansiyona layık görülecek eser sahipleri 7 bin TL para ödülü ve plaketle ödüllendirilecek.

Kültür Dairesi Özel Ödülü ile verilip verilmeyeceği kararı seçici kurulun uhdesinde bulunan Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan eserlerin sahipleri ise 3 bin TL para ödülü ile plaket almaya hak kazanacak. Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü almaya hak kazanacak fotoğrafçı ise belge ile ödüllendirilecek.

Kültür Dairesi, XXXII. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin ödül töreni ile sergi açılışını, Dünya Fotoğrafçılık Günü olarak kutlanan 19 Ağustos 2024 tarihinde, Lefkoşa’da belirleyeceği bir sergi salonunda gerçekleştirecek.