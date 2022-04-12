Kültür Dairesi Dünya Sanat Günü’nde Sanat İnsanları ve Eğitimcileri Onurlandıracak

Kültür Dairesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde, ülkenin kültür ve sanatına hizmet edip yön veren, duayen kültür sanat insanları ve eğitimcileri onurlandıracak.

Dairenin bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, 15 Nisan Cuma günü Bakanlık himayelerinde, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin paydaşlığında, “Kültür ve Sanata Yön Verenler” ve “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü Ödül Töreni ve Resepsiyonu” düzenleyecek.

Kültür ve Sanata Yön Verenler etkinliği Atatürk Öğretmen Akademisinde eski ismiyle Türk Öğretmen Koleji Mezunu, Emekli Öğretmen ve Şair Mehmet Kansu şiir okuyacak ve öğretmen adaylarıyla bir söyleşi yapacak,

Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü Ödül Töreni ve Resepsiyonu etkinliği 15.00-17.00 saatleri arasında Kumarcılar Hanı’nda yer alacak. Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun ev sahipliğinde ve katılımında düzenlenecek etkinlikler halka açık olarak gerçekleştirilecek.

ZAİMAĞAOĞLU

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu düzenleyecekleri etkinliklerle ülkenin emektar öğretmen ve sanatçılarını onurlandırmak istediklerini belirtti.

Zaimağaoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde düzenlenecek Kültür ve Sanata Yön Verenler isimli etkinlikte, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden mezun olan ve ülke sanatçılarının daha çocukken keşfedilmelerine, yaratıcılıklarının geliştirilmesine ve yetişmelerine katkıda bulunan ilkokul öğretmenlerinin öneminin vurgulanmasının hedeflendiğini belirtti.

Öğleden sonra Kumarcılar Hanı’nda düzenleyecekleri etkinlik hakkında ise Zaimağaoğlu, ülkenin duayen sanatçılarından Aylın Örek, İnci Kansu, Aytaç Çağın ve Mehmet Kansu; folklorun belgelenmesini sağlayan çalışmalarıyla Araştırmacı Yazar Mahmut İslamoğlu ve Araştırmacı Yazar İsmail Bozkurt’a Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü verileceğini söyledi.

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12/04/2022 16:25