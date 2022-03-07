Kültür Dairesi etkinlik programını açıkladı

ads ads
07/03/2022

ads
ads
ads
Kültür Dairesi etkinlik programını açıkladı

Kültür Dairesi Müdürlüğü düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili duyuru yaptı

Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği, 7 Mart Pazartesi akşamı (bu akşam) saat 18.30'da Tuzla Spor Kulübünde şiir ve müzik etkinliği düzenliyor.

 Lefkoşa Belediye Orkestrası, 9 Mart 2022 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda konser veriyor. 

LTB, DAÜ ve KPKD işbirliğiyle

Lefkoşa Belediye Orkestrası Konseri

 

Konser programı:

* J. HURWITZ - MUSIC FROM LA LA LAND
* E. MORRICONE – FOR LOVE ONE CAN DIE
* E. MORRICONE – IL BASILISCHI
* A. RARİP – ETERNAL LOVE
* J. GADE - JALOUSIE
* VANGELIS - CHARIOTS OF FIRE
* A.ADKINS – SKYFALL
* A. RIEU - ADIOS NONINO
* E. MORRICONE – THE GOOD THE BAD & THE UGLY
* P. MASCAGNI – INTERMEZZO
* A. RATİP – LOVE STORY (FIRST LOVE)
* C.GARDEL - POR UN CABEZA
* E. MORRICONE - IL MAESTRO E MARGHERITA
* E. MORRICONE – CHI MAI
* E. MORRICONE – LA MARGINAL
* J. WILLIAMS - SHINDLER’S LIST
* E. MORRICONE – CORLEONE
* K. BADELT - PIRATES OF CARIBBEA

 

07/03/2022 14:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kktc, kültür, kültür sanat
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.