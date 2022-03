Kültür Dairesi etkinlik programını açıkladı

Kültür Dairesi Müdürlüğü düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili duyuru yaptı

Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği, 7 Mart Pazartesi akşamı (bu akşam) saat 18.30'da Tuzla Spor Kulübünde şiir ve müzik etkinliği düzenliyor.

Lefkoşa Belediye Orkestrası, 9 Mart 2022 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda konser veriyor.

LTB, DAÜ ve KPKD işbirliğiyle

Lefkoşa Belediye Orkestrası Konseri

Konser programı:

* J. HURWITZ - MUSIC FROM LA LA LAND

* E. MORRICONE – FOR LOVE ONE CAN DIE

* E. MORRICONE – IL BASILISCHI

* A. RARİP – ETERNAL LOVE

* J. GADE - JALOUSIE

* VANGELIS - CHARIOTS OF FIRE

* A.ADKINS – SKYFALL

* A. RIEU - ADIOS NONINO

* E. MORRICONE – THE GOOD THE BAD & THE UGLY

* P. MASCAGNI – INTERMEZZO

* A. RATİP – LOVE STORY (FIRST LOVE)

* C.GARDEL - POR UN CABEZA

* E. MORRICONE - IL MAESTRO E MARGHERITA

* E. MORRICONE – CHI MAI

* E. MORRICONE – LA MARGINAL

* J. WILLIAMS - SHINDLER’S LIST

* E. MORRICONE – CORLEONE

* K. BADELT - PIRATES OF CARIBBEA

07/03/2022 14:54