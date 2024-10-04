Kültür Dairesi, Girne’de sergi açıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ile XXXII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’ni kategoriler halinde Girne’deki sanatseverlerin izlenimine sunuyor.

Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Halk Kütüphanesi Sergi Salonu’nda yer alacak sergilerin ilki 9 Ekim Çarşamba gününden 25 Ekim tarihine kadar izlenebilecek. İlk sergide, yarışmaların mimari kategorilerinde ödül ve sergileme alan fotoğraflar yer alacak.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, KKTC’nin en uzun soluklu sanat etkinliği olan ve bu yıl 32.’sini düzenleyip sergisini 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Lefkoşa’da açtıkları Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ile XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’ni kategoriler halinde Girne Halk Kütüphanesi’ne taşıyacaklarını kaydetti.

Girne Halk Kütüphanesi’nin 5 Ekim Cumartesi gününden başlayarak cumartesi günleri de 10.00-13.00 saatleri arasında da okurlara ve sanatseverlere hizmet vermeye başlayacağını belirten Şirin Zaimağaoğlu, serginin mesai saatleri arasında izlenebileceğini ifade etti.

Sırasıyla, “Doğa Kategorisi, Benim Şehrim Kategorisi, Renkli ve Siyah-Beyaz Kategorilerinin” sergileneceğini ifade eden Zaimağaoğlu, fotoğraf sergilerinin ikişer haftalık sürelerle sanatseverlerin izlenimine sunulacağını ve sergi programlarının aylık olarak Kültür Dairesi ve kütüphanelerin sosyal medya adreslerinden duyurulacağını belirtti.