Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklara Kıbrıs Türk masalları ve Kıbrıs Türk müziğini tanıttı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, kültür ve sanat adına farklı kurumlarla işbirliği yaparak Kıbrıs Türk kültürü ile sanatını ülke içinde ve dışında tanıtmak amacıyla çalışmaya devam ediyor.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, bu kapsamda Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ile de işbirliği yapan Kültür Dairesi, buradaki çocuklara, Kıbrıs Türk masalları ve Kıbrıs Türk müziğini tanıttı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin Kıbrıs Türk kültür ve sanatını tanıtıp, ülke kültür ve sanatının gelişmesine ortam yaratmak adına farklı kurumlarla farklı alanlarda işbirliği yaptığını ve çok geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Farklı ses ve renklerin zenginlik olduğunu en köklü medeniyetlerin, kültürlerin buluştuğu coğrafyalarda yeşerdiğini vurgulayan Zaimağaoğlu, ülkenin coğrafik olarak birçok kültürün kesiştiği bir noktada bulunduğunu ve Kültür Dairesi personelinin sayıca az olsa da Kıbrıs Türk kültür ve sanatının gelişmesine ortam yaratmak amacıyla özveriyle çalıştığını söyledi.

Kültür Dairesi ile Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu işbirliğinde yürütülen çalışmalarda Kültür Dairesi Personeli Nurperi Özgener ile Kültür Dairesi Sanatçısı Tuncay Langal görev aldı.

Kültür Dairesi’nin Ekim ayında başlattığı ve Aralık ayında tamamladığı her hafta dönüşümlü olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilk okul çağındaki 40 çocuğun bulunduğu Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Kıbrıs Türk masalları ile Kıbrıs Türk müziği tanıtılıp farkındalık yaratıldı.

Kültür Dairesi Personeli Nurperi Özgener Kıbrıs Türk masallarından örnekler okuyup masallar ve masalları derleyen ülkemizin araştırmacı yazarları hakkında bilgi verdiği çalışmalar kapsamında Kültür Dairesi Sanatçısı Tuncay Langal da çocuklara Kıbrıs Türk müziğinde kullanılan geleneksel müzik aletlerini tanıtarak Kıbrıs Türk müziklerinden dinletiler sundu.

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28/12/2022 12:43