Şan ve piyano resitali düzenleniyor

Kültür Dairesi, KKTC’nin 40’ıncı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılına ithafen şan ve piyano resitali düzenliyor

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13/11/2023

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Şan ve piyano resitali düzenleniyor


Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ncı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılına ithafen şan ve piyano resitali düzenliyor.

Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Soprano Vasfiye Çakırtaş ile Piyanist Demet Alkan’ın sahne alacağı resital, Bellapais Manastırı’nda, yarın akşam saat 20.00’de başlayacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek resitalde sanatseverlere, Atatürk’ün sevdiği şarkılar, Kıbrıs şarkıları ve dünya klasiklerinden seçmeler sunulacak.

13/11/2023 11:26
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TAGS: haber, kıbrıs
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