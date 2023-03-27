Kültür Dairesi kütüphane haftası nedeniyle sohbet toplantıları başlattı

Kültür Dairesi, Kütüphane Haftası vesilesiyle, bazı ilçelerde “Yas Sürecinde Sanatla İyileşme” başlıklı sohbet toplantıları düzenliyor.

Kültür Dairesi’nden verilen biliye göre, toplantıların ilk ikisi Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği işbirliğinde Lefkoşa Milli Kütüphane ve Mağusa Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Kültür Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı olarak her yıl Mart son Pazartesi başlayan haftayı Kütüphane Haftası olarak kutluyor.

Konuşmacı olarak Lefkoşa’daki sohbet toplantısına Kültür Dairesi Personeli Müzisyen Tuncay Langal ile Uzman Psikolog Çağla Akarsel; Gazimağusa’daki sohbet toplantısına da karikatürist Serkan Sürek ile Uzman Psikolog Bleda Tilki katıldı.

Toplantılarda sanatın iyileştirici gücü, bu güçten nasıl yararlanılabileceği konuşuldu.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, deprem sonrasında toplumun içinden geçmekte olduğu yas sürecini göz önünde bulundurarak sanatla terapiyi birleştirdiklerini ve Kültür Dairesi bünyesindeki Milli Kütüphane ile bölge kütüphanelerinde “Yas Sürecinde Sanatla İyileşme” başlıklı sohbet toplantıları düzenlediklerini kaydetti.

Sohbet toplantısı İskele ve Güzelyurt’ta 29 Mart Çarşamba, Girne’de 31 Mart Cuma düzenlenecek. Toplantılar saat 10:00’da başlayacak.

İskele Halk Kütüphanesi’ndeki toplantıya Kültür Dairesi Personeli Öykü Yazarı/Fotoğrafçı Ceyhan Özyıldız ile Uzman Psikolog Işıl Direktör; Güzelyurt Halk Kütüphanesi’ndeki toplantıya Kültür Dairesi Personeli Seramik Sanatçısı Bedia Kale ile Uzman Psikolog Refia Erosal; Girne Halk Kütüphanesi’ndeki toplantıya da ise Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaimağaoğlu ile Uzman Psikolog Aytül Türer konuşmacı olarak katılacak.

Bu habere tepkiniz:



27/03/2023 17:39