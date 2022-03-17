Kültür Dairesi Müdürü Akpolat, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Yılmaz İle Görüştü

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz ile görüştü.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz, derneğin faaliyetleri hakkında Kültür Dairesi Müdürü Akpolat’a bilgi verdi.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akpolat kabulde yaptığı konuşmada, Kültür Dairesi olarak güzel sanatlar ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütleri ile dayanışma halinde olduklarını ve birlikte çalıştıklarını söyledi.

Akpolat, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve toplumsal alanlarda geleneksel el sanatlarının yeniden ihyası amacıyla çalışmalar yapan Lefke Yardım ve Halk Derneği’nin çalışmalarına da, Kültür Dairesi’nin imkanları ölçüsünde maddi ve manevi destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

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17/03/2022 16:40