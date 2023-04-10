Kültür Dairesi Müdürü ve personelinden Master Atlet Benli’ye ziyaret

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen 7’nci Balkan Şampiyonası’ndan rekor ve madalyayla dönen Master Atlet Ayten Benli’yi ziyaret etti.

Kültür Dairesi eski çalışanlarından Benli’yi Kültür Dairesi personeli ile birlikte evinde ziyaret eden Zaimağaoğlu, Benli’nin yıllarca Kültür Dairesi’nde çalıştığını, kültür ve sanata hizmet ettiğini söyledi.

Şirin Zaimağaoğlu, Benli’nin emekli olduktan sonra atletizm alanında başarılarıyla KKTC’yi gururlandırdığını ifade etti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Şirin Zaimağaoğlu ziyarette yaptığı konuşmada Ayten Benli’nin başarısının Kıbrıs Türk halkına ve genç sporculara da umut verdiğini kaydetti.

Zaimağaoğlu, Kıbrıslı Türk yazar ve şairlerin kitaplarından hediye ettiği Benli’ye başarı diledi.

Ayten Benli de Kültür Dairesi Müdürü ve personelinin ziyaretinin kendisini çok duygulandırdığını ve memnun olduğunu ifade etti.

Benli, Şirin Zaimağaoğlu’na ve eski mesai arkadaşlarına teşekkür ederek Kültür Dairesi çalışanı olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

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10/04/2023 15:35