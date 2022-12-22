Zaimağaoğlu, KKTC kültür ve sanatını İzmir’e taşımak amacıyla girişim başlattı

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Dairenin 2023 yılında gerçekleştireceği kültür sanat faaliyetlerinden bir kısmını İzmir’e taşımak amacıyla girişim başlattı. Bu amaçla İzmir’i ziyaret eden ve burada temaslarda bulunan Şirin Zaimağaoğlu, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile görüştü.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, ülkemiz sanatı ile sanatçılarının yurt dışında tanıtılması hedefiyle çalışma başlatarak bu amaçla İzmir’e giderek temaslarda bulundu. Kültür Dairesi’nin 2023 yılında gerçekleştireceği kültür sanat faaliyetlerinden bir kısmını yurt dışına taşımayı hedeflediğini bildiren Zaimağaoğlu, bunu ilk olarak İzmir’de hayata geçirmek istediğini belirtti.

İzmir’in kültür sanat etkinlikleri anlamında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Zaimağaoğlu, İzmir’de KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Şebnem Pekdoğan ile görüşerek Kültür Dairesi olarak İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığı kültür sanat projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İzmir’in Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u da KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ile birlikte ziyaret eden Şirin Zaimağaoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada KKTC kültür sanatını İzmir’e taşımayı hedeflediğini ifade ederek Konak Belediyesi’nin de desteğini aldı.

Zaimağaoğlu İzmir’deki temasları çerçevesinde Atatürk Müzesi, Konak Belediyesi Karikatür Müzesi ile Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ni de ziyaret ederek buralarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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22/12/2022 12:10