Kültür Dairesi, Nilgün Güney’in "Bohça" Sergisini Mağusa’ya Taşıyor

Kültür Dairesi, Lefkoşa’da açılan sergileri ülke içinde farklı şehirlere taşımaya devam ediyor

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Nilgün Güney’in Bohça sergisinin, 10 Ocak Cuma günü Mağusalı sanatseverlerin izlenimine sunulacağını müjdeledi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Lefkoşa’da açılan sergileri ülkenin diğer şehirlerine de taşımaya devam ediyor. Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Girne’ye taşıdıkları Nilgün Güney’in Bohça isimli sergisini, 10 Ocak 2025 Cuma günü, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Ayhan Menteş Sergi Salonu’nda Mağusalı sanatseverlerle buluşturacaklarını müjdeledi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, kültür sanat faaliyetlerini ülkenin her bölgesine taşıma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, gerek Kültür Dairesi’nin sanatsal faaliyetlerini gerekse de ülkemiz sanatçılarının Lefkoşa’da açtıkları kişisel sergilerini Girne, Mağusa ve Lefke’ye taşıdıklarını kaydetti. Bugüne kadar Gazi Yüksel, Mustafa Evirgen, Nilgün Güney ve Yücel Yazgın’ın sergilerini Girne Halk Kütüphanesi’ne taşıdıklarını kaydeden Zaimağaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi işbirliğinde, 6 Ocak Pazartesi günü Girne’de açtıkları, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın, SuAda isimli 7. kişisel sergisinin 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar, Girne Halk Kütüphanesi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulmakta olduğunu hatırlattı. Kültür Dairesi’nin birlikten güç doğar mantığıyla hareket ederek sergilerin taşınmasında belediyeler ve üniversiteler gibi farklı kurumlarla işbirliği yaptıklarını bildiren Zaimağaoğlu, Nilgün Güney’in Mağusa’da açacakları Bohça sergisini de Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde ve DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın küratörlüğünde yapacaklarının altını çizdi.