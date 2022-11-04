Kültür Dairesi, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi’ni Girne’ye taşıyor

2014 – 2019 yıllarında beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin toplu sergisi Lefkoşa’dan sonra Girne’ye taşınıyor.

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04/11/2022

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Kültür Dairesi, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi’ni Girne’ye taşıyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde 2014 – 2019 yıllarında beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin toplu sergisi Lefkoşa’dan sonra Girne’ye taşınıyor.

Kültür Dairesi’nin, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla ve Etkileşimli Drama Derneği’nin iş birliğinde beş yıl boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde hayata geçirdiği Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın toplu sergisi 7 Kasım Pazartesi günü 18.30’da Girne Trafo Sanat Merkezi’nde açılıyor.

Küratörlüğünü İpek Denizli’nin, koordinatörlüğünü Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin yaptığı sergide, KKTC ile birlikte 26 farklı ülkeden toplam 72 sanatçının eserleri olacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sergide, 2014-2019 yılları arasında 5 kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların resim ve seramik eserleri arasından Kültür Dairesi tarafından yapılan bir seçki yer alacak.

Sergide, Nilgün Güney, İnci Kansu, Emel Samioğlu ve İsmet Tatar’ın eserleri de yer alacak. Sergi 17 Kasım’a kadar Girne’deki sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

04/11/2022 09:27
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TAGS: Kültür Dairesi, Uluslararası Kadın Sanatçılar, Sanat, sergi, Buluşması
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