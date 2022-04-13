Kültür Dairesi, Yazar ve Eğitimci Bekir Kara İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Yazar ve Eğitimci Bekir Kara’nın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

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13/04/2022

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Kültür Dairesi, Yazar ve Eğitimci Bekir Kara İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Yazar ve Eğitimci Bekir Kara’nın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

Kültür Dairesi, taziye mesajında, uzun yıllar Güzelyurt’ta öğretmenlik yapan ve “Bekir Hoca” olarak bilinen Bekir Kara’ya, Allahtan rahmet, ailesi ve sevenleri ile sanat ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.    

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği üyesi, Yazar ve Eğitimci Bekir Kara’nın oyun, roman ve öykülerinin yanı sıra folklor ve halk müziği dalında da çalışmaları bulunmaktaydı.

13/04/2022 11:26
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TAGS: Kültür Dairesi, Bekir Kara
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