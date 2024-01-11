Kültür Dairesi’nden Erenköy Karpaz Belediyesi Derince Kültür Evi’ne kitap bağışı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “Kitap bağışı sizden kahve bizden” sloganıyla Eylül ayı boyunca topladığı kitaplar arasından belirlediği bir dermeyi, Erenköy Karpaz Belediyesi Derince Kültür Evi’ne bağışladı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi’ne bağlı Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerinde “Kitap bağışı sizden kahve bizden” etkinliği düzenlenerek kitap bağışı toplandı.

Eylül ayı boyunca düzenlenen etkinlik kapsamında toplanan kitaplar arasından seçilerek oluşturulan bir derme, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu tarafından bugün Erenköy Karpaz Belediyesi Derince Kültür Evi’ne bağışlandı.

Zaimağaoğlu’na Kültür Dairesi’ne bağlı Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rukiye Kaymak, Güzelyurt Halk Kütüphanesi Sorumlusu Elif Bilokçuoğlu ve Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız eşlik etti.

-Zaimağaoğlu

Konu hakkında bilgi veren Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ülkedeki kütüphane sayısını ve var olan kütüphanelerdeki kitap çeşitlerini artırmak amacıyla, Kültür Dairesi olarak Eylül ayında kitap bağış kampanyası düzenlediklerini hatırlattı.

Zaimağaoğlu, “Kitap bağışı sizden kahve bizden” sloganıyla Kültür Dairesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde düzenledikleri bağış kampanyası kapsamında toplayıp tasnif ettikleri kitaplar arasından bir dermeyi bugün Erenköy Karpaz Belediyesi Derince Kültür Evi’ne teslim ettiklerini söyledi.

Zaimağaoğlu, Derince Kültür Evi’nde kütüphane oluşturulması ve burada kültür sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kültür Dairesi olarak Erenköy Karpaz Belediyesi ile iş birliği yapacaklarını ifade etti.