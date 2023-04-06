Kültür Dairesi’nden Master Atlet Benli’ye ziyaret…

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen 7’nci Balkan Şampiyonası’ndan rekor ve madalyayla dönen Master Atlet Ayten Benli’yi ziyaret ederek tebrik etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Dairenin eski çalışanlarından Master Atlet Ayten Benli’yi Kültür Dairesi personeli ile birlikte ziyaret eden Daire Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Benli’nin yıllarca Kültür Dairesi’nde çalışarak ülke kültür sanatına hizmet ettiğini vurgulayarak Benli’nin emekli olduktan sonra da atletizm alanındaki başarılarıyla ülkeyi gururlandırdığını ifade etti.

Zaimağaoğlu ziyarette yaptığı konuşmada Ayten Benli’nin başarılarının Kıbrıs Türk halkına ve genç sporculara da umut verdiğini ifade ederek Benli’ye Kıbrıslı Türk yazar ve şairlerin kitaplarından hediye ederek başarılarının devamını diledi. Ayten Benli de Kültür Dairesi Müdürü ve personelinin ziyaretinin kendisini çok duygulandırdığını ve memnun olduğunu ifade etti.

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06/04/2023 16:54