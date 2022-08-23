Kültür Dairesi’nin Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde açtığı sergi uzatıldı

Kültür Dairesi'nin 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kutlama etkinliği kapsamında açtığı serginin ziyaret süresi, cuma gününe kadar uzatıldı.

Sergi, ülkenin yaşayan en eski stüdyo fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’ın (Foto Diana) fotoğraflarından oluşuyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bu yıl ilk kez kutladığı 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü etkinliği çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi’nin fuayesinde açtığı serginin ziyaret süresini uzattı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü kutlama etkinliğinde Kültür Dairesi, bu yıl 100. yaşını dolduran, ülkenin yaşayan en eski Stüdyo Fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’a (Foto Diana) onur ödülü verdi ve Okay’ın fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi açtı.

Kültür Dairesi’ne ait ve geçmişte fotoğrafı negatifinden büyüterek karta basmak için kullanılan ve yakın zamanda açılması hedeflenen sanat merkezindeki fotoğraf müzesine yerleştirilecek olan Copy Camera/Kopya Kamerası da sergide sanatseverlerce izlenebiliyor.

Serginin ilgi görmesi nedeniyle, Daire’den yapılan açıklamada, serginin 26 Ağustos Cuma gününe kadar açık kalmasının kararlaştırıldığına vurgu yapıldı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kutlamak amacıyla, ülke fotoğrafçılığına hizmet etmiş Stüdyo Fotoğrafçılarını, Basın Fotoğrafçılarını, Fotoğraf Sanatçılarını ve ülkenin fotoğraf tarihinin kayıt altına alınmasına, araştırmaları ve kitaplarıyla katkıda bulunan yazarları bir araya getirmeye çalıştıkları etkinlikte duygusal anlar yaşandığını kaydetti.

Fotoğraf camiasını buluşturabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Zaimağaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerinde emeği olan, Kıbrıs Türk halkının kültürünü oluşturan değerlerinden Mustafa Mehmet Salih Okay’ın nam-ı diğer Foto Diana'nın fotoğraflarından oluşan serginin de büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Zaimağaoğlu, sergiyi daha çok kişinin izleyebilmesine imkan tanımak amacıyla 26 Ağustos Cuma gününe kadar uzattıklarını ve serginin mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebileceğini belirtti.

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23/08/2022 14:01