Kültür Dairesi’nin Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yapacağı Yardım Bütçesi Düşürüldü

Kültür Dairesi’nin “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2019 yılında yapacağı mali yardımlar için ayrılan 1 milyon TL bütçe ödeneğinin, Bakanlar Kurulu’nun belli ödenekler dışındaki ödeneklerden yüzde 10 kesintiye gidilmesi yönünde almış olduğu karar doğrultusunda 900 bin TL’ye düştüğü bildirildi.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, buna bağlı olarak, tüzük çerçevesinde her derneğe toplamda yapılabilecek en yüksek yardım miktarının 80 bin Türk Lirası iken yeni bütçe ödeneği doğrultusunda her derneğe toplamda yapılabilecek en yüksek yardım miktarı 72 bin TL ile sınırlandırıldığı kaydedildi.

BAŞVURULAR, GÜNCELLENEN BAŞVURU FORMLARI İLE 1-15 NİSAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA KÜLTÜR DAİRESİ’NE YAPILACAK

“Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 1-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Kültür Dairesi’ne yapılacak başvuruların, 2019 yılı için yeniden düzenlenen ve dairenin web sayfasında paylaşılan başvuru formları ve gerekli evraklar ile birlikte kabul edileceği ifade edildi.

BAŞVURU KABUL EDİLECEK

Proje bazlı yapılacak yardımlar için, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde yer alan dernek tanımına uyan her dernekten, birbirinden farklı olmak şartıyla en fazla iki proje kabul edilebiliyor.

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olan ve ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını dolduran dernekler, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabilecekler.

Güncellenmiş başvuru formları, katılım koşulları ile ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve daireden temin edilebiliyor.

Katılım koşulları arasında, halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları gerektiği belirtildi.

Derneklerin yurt dışı festival katılımıyla ilgili iki aynı içerikte proje ile başvuramayacak oldukları ve katılmayı planladıkları halk dansları festivallerinin katılım ücreti olmaması gerektiği de kaydedildi.