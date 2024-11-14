Kültür Derneği: KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü kıvanç ve coşkuyla kutluyoruz

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, uluslararası toplumun saygın bir üyesi, egemen ve bağımsız bir devlet olarak sonsuza kadar yaşatma kararlılığı ve inancıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41’inci kuruluş yılını kutladı.

Dernek Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk halkının siyasal, sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere yepyeni bir döneme girdiği 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile kazandığı barış, özgürlük ve bağımsızlığın, 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilan edilmesiyle somut bir anlam kazandığı belirtildi.

KKTC devletinin kuruluşu ile katliamlar, etnik temizlik ve soykırım eylemleriyle oluşan Kıbrıs meselesinin son bulduğu, barış ve güvenliğin tesis edildiği ifade edilen mesajda, şöyle devam edildi:

“Karanlık bir dönemin belirsizlikleri ortadan kalkmış ve aydınlık bir geleceğin kesin yolu açılmıştır. Kıbrıs Türk halkı kendi egemenliğine, siyasi coğrafyası ile sınırları belirlenmiş toprağına, kendi halkının kayıtsız şartsız egemenliğinde bağımsız devletine kavuşmuştur.”

“Cumhuriyet Bayramımızı kıvançla, inançla, geleceğimizden emin güçlü duygularımızla coşkuyla, gururla, mutluluk ve güven içinde kutluyoruz” denilen mesajda, Kıbrıs Türk halkının bu tarihi gününde özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş rahmet, şükran ve saygıyla anıldı. Mücahitler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve gazilerin de anıldığı mesajda, şehitlere ve vefat eden gazilere Allah’tan rahmet dilendi.

-“KKTC, egemen ve çağdaş bir devlettir”

Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine minnet ve şükran sunulduğu mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“KKTC, Kıbrıs Türk halkının uluslararası 1959 Zürih, Londra ve 1960 Lefkoşa Anlaşmaları ile elde ettiği haklarını, eşit kurucu ortaklık statüsünü yok etmek isteyen Rum-Yunan ikilisinin soykırım planlarıyla ENOSİS’i gerçekleştirmek amacıyla ırkçı, faşist terör saldırılarına karşı fedakârlık, kahramanlık, inanç ve kararlılıkla gerçekleştirdiği tarihî direnişin sonucunda ortaya çıkan egemen ve çağdaş bir devlettir.”

Kıbrıs’ta yaşanan soykırım eylemleriyle gerçekleştirilen toplu mezarların varlığı, yaşama hakkı başta olmak üzere planlı ve örgütlü şekilde yapılan ağır, telafi edilemeyen insan hakları ihlalleri nedeniyle Kıbrıs Türk halkının, temel amaçlarının başında egemen ve bağımsız KKTC’yi sonsuza kadar yaşatmak olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

“Bunun önde gelen zorunlu gereği de Kıbrıs adasında egemen ve bağımsız iki devletli bir uluslararası anlaşmanın sağlanmasıdır. Bunun için de yapılacak tek şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak, varlığını sonsuza kadar sürdürmektir.”