Kültür Elçileri İş Başında Etkinliği Evkaf İyilik Gönüllülerinin Katılımıyla Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Av. Arb. Müze Eğitimcisi Birgül Feyzioğlu, Kültürel Miras Farkındalığını oluşturmak maksadıyla Evkaf iyilik gönüllüleri ve öğretmenler eşliğinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği binasında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar ile birlikte kültürel mirasa yönelik eserler oluşturularak, sanatsal faaliyetlere yer verildi. Kültür Elçileri İş Başında Etkinliği kapsamında oluşturulan eserlerin sunulacağı ve alanında uzman birçok akademisyenin katılacağı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresinin de desteklediği “Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu", 22-23 Şubat 2024 tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de gerçekleşecek.