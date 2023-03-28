Elmasoğlu: Tiyatro sanatına eskisinden çok daha fazla ihtiyacımız var!

Kültür Sanat ve Yaşam- Meltem Hasipoğlu

Haber Kıbrıs'ın bu haftaki konuğu İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Yönetmeni Hakan Elmasoğlu. Elmasoğlu, Tiyatro sanatının insanlık için önemini Haber Kıbrıs okuyucuları ile paylaştı.

"Teknolojinin acımasızca yaşantımıza hükmettiği bu zamanda tiyatronun insanı kavrayın dokusuna bir o kadar daha ihtiyaç duymaktayız. Teknolojiye odaklanmış ebeveynlerin yanında çığlık çığlığa ağlayan çocuklarını duymadığı, insanların gözünü ayırmadığı telefonlarından dolayı ilişkilerinin, dostluklarının küçük bir ekranda sıkıştığı bir dönemde, bütün sanatları bünyesinde barındıran Tiyatro sanatına eskisinden çok daha fazla ihtiyacımız duymaktayız aslında! Zaman aklımızı, duyularımızı, hayal gücümüzü, yeniden canlandırma zamanıdır. Bu, birbirinden uzak, kopuk, iletişimin nerdeyse hiç olmadığı, tek başına yaşayan insanlarla yapılacak bir iş değildir. Bunu ancak birlikte yapabiliriz. Tiyatro, bu işi birlikte yapmaya bir davettir."

İşte Mart ayının Kültür Sanat etkinlikleri...

KONSER:

Belgesel

“Gördüm Duydum Biliyorum” belgeseli

Connection Cyprus tarafından KKTC'de uyuşturucu nitelikli ilaçların kötüye kullanımına dikkat çekmek için hazırlanan “Gördüm Duydum Biliyorum” belgeseli gösterim ve semineri 28 Mart saat 17.30’da Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

OLİVİA BELGESİ

Kıbrıs'ta son 50 yılda savaş ve çatışmalardan etkilenen üç kuşak kadının hikayesinin anlatıldığı "Olivia" isimli kısa belgeselin gösterimi, 31 Mart Cuma günü saat 19:00’da Girne’de Dome Hotel’de yer alacak.

BOMBALI YILLAR BELGESELİ

Gazeteci Zafer Kodan’ın imzasını taşıyan ‘Bombalı Yıllar’ belgeseli Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) lokalinde gösterilecek.

Kıbrıs Türk toplumunu dehşete düşüren, ancak az bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş şiddet olaylarını tarihe not düşen ‘Bombalı Yıllar’ belgeselinin gösterimi 28 Mart Salı akşamı saat 20.00’de KTGB konferans salonunda yer alacak.

SERGİ

Lapta’da Cactus Gardens Art Gallery’de yer alacak sergi, 11 Mart Cumartesi günü açılacak.

Sergi, pazartesi, perşembe günleri ve 1 Nisan hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Sergi, 9 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.Hikmet Uluçam, bu yılki “8. Cyclamen+” bahçe sergisini arka arkaya kaybettiği ablası Sergüzan Tamsel ve abisi Hüseyin Uluçam’ın anısına açıyor.

ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı.

Sergi ARUCAD Atölyeler Binasında 08.30 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

TİYATRO

Kıbrıs Tür Devlet Tiyatroları “Kuş Albay”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, Bulgar yazar Hristo Boytchev’in yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği “Kuş Albay” oyunu her Cuma saat 20:00 de Lefkoşa AKM de temsillerine devam edecek. Rezervasyon için 228 01 91 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu perdelerini ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile açıyor

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunla perdelerini açıyor. Oyun Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 20.30’da sergilenecek.

Oyunu izlemek isteyenlerin 0392 650 01 00 veya 0533 849 89 47 telefonu arayarak rezervasyon yapmaları gerekiyor.

Nikolay Gogol’un yazdığı tek kişilik ve tek perdelik oyun, İsmihan Yorgancı tarafından yönetilirken, oyunculuğu Ömer Dündar üstleniyor. Müzik Direktörlüğünü Ufuk Aydoğan’ın yaptığı oyunda piyanoda İkra Yalçın, ışık tasarım uygulamalarında Mehmet Saygıer, sahne tasarım uygulamasında ise Cem Taşlıovalı yer alıyor.

SANAT KURSLARI

LTB-EMAA Bahar dönemi kursları 4 Mart'ta başlıyor!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliği ile düzenlenen bahar dönemi kursları 4 Mart Cumartesi günü başlıyor.Kurslar, farklı yaş gruplarındaki çocuklar için düzenlenirken, çocukların okul dışındaki zamanlarını eğitici ve keyifli bir şekilde değerlendirmelerine ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlanıyor.Kayıtlar LTB Dış İlişkiler Birimi’nden yapılacak. 2 ay sürecek ve EMAA binasında gerçekleştirilecek kurslar için ayrıntılı bilgi mesai saatleri içerisinde 22 85221 (dahili 1328) numaralı telefondan alınabilir.

KKTC’de yayınlanan kitaplar….

Mete Hatay'ın "Kıbrıs Bitmeyen Yaz" kitabı çıktı.

Aytuğ F. Plümer'in kaleminden "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kader Anı" kitabı çıktı

'Mağusa Sulak Alanları' (Gazimağusa Namık Kemal Lisesi öğrenci ve öğretmenleri)

Eralp Adanır “Memleketimizde Muhacir Yahudiler, 1946-1949”

İsmail Bozkurt "Yusufçuklar Oldu mu?"

Gülden Plümer'in “Kaybolan Yalnız Onlar Değildi” isimli kitabın tanıtım ve imza etkinliği, 28 Ocak'ta

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28/03/2023 09:57