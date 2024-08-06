Kültür ve sanat etkinlikleri 40 gün boyunca halkla buluşacak

Kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak “Girne Arkın Group Fest24” 30 Ağustos-11 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Colony Hotel’de düzenlenen basın toplantısında festival hakkında bilgi verildi. Toplantıya Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, isim sponsoru Arkın Group adına Colony Otel Yöneticisi Barış Aslantaş, ana sponsor Merit International ve konaklama sponsoru Merit Park adına Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar, ulaşım sponsoru Cypro Bus adına Operasyon Müdürü Kerem Öz, medya sponsoru Kanal Sim adına Genel Yayın Müdürü İpek Akın, iletişim sponsoru adına Vodafone İş Birimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı ile Girne Belediye Meclis Üyeleri ve belediye yöneticileri katıldı.

Etkinlikler

Açıklamaya göre festival programı şöyle:

"3 Eylül’de ‘Cotton Club Dance Show’; 4 Eylül’de İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Hırçın Kız’; 6 Eylül’de ‘Melek Mosso’: 11 Eylül’de LTB Tiyatrosu ‘Tartüf 24’; 13 Eylül’de ‘Volkan Konak’; 14 Eylül’de ‘3. Cimnastik Şöleni’; 18 Eylül’de KKTC Devlet Tiyatroları ‘Grönholm Metodu’; 20 Eylül’de ‘Mor ve Ötesi’; 25 Eylül’de Ankara Devlet Tiyatrosu ‘100 Yıllık Destan-Ateş’; 26 Eylül’de ‘Gipsy Kings’ Featuring Andre Reyes; 27 Eylül’de ‘Zeynep Bastık’; 28 Eylül’de ‘Sıla 4 ve dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkılar Konseri’; 30 Eylül’de ‘Ali’m Folklorik Müzikal Tiyatro Oyunu’ ve 11 Ekim’de ‘Duman’"

Festivalde ayrıca Kıbrıslı sanatçılar da sahne alacak. ‘2. MÜZler Sanat Sempozyumu’, ‘3. Gastro Show’, ‘Vintage Bazaar’, ‘2. Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması’ etkinlikleri de düzenlenecek.

40 gün boyunca devam edecek Girne Arkın Group Fest24 kapsamında gelenekselleşmiş ‘16. Ozanköy Pekmez Festivali’, ‘23. Zeytin Festivali’ ile ‘2. Antis Deniz Festivali’ de yapılacak.

Şenkul: Girne adına mutluluk verici

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, spor kültür ve sanatın birlikte hayat bulacağı Girne Arkın Group Fest24’ün, herkesin mutlu anılar kazanacağı bir festival olması temennilerini dile getirdi.

Ne zaman şehrin bir ihtiyacı doğrultusunda sponsor kurumlardan bir talepte bulunsalar, düşünmeden olumlu cevap aldıklarını hatırlatan Şenkul, bunun Girne adına mutluluk verici bir durum olduğuna dikkat çekti.

Festival kapsamında yer alan sanatçılar ve organizasyonlar hakkında kısa bilgi veren Şenkul, özellikle ülke sanatçılarının yer aldığı organizasyonların önemine işaret ederek bu anlamda çok özenli çalışıldığının altını çizdi.

Merkezi hükümetlerin kültür sanat etkinliklerine yeterli destek sağlamadığını belirten Şenkul, bu noktada oluşan açığı büyük anlamda belediyelerin üstlendiğine ve bunun da sponsorların varlığıyla gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Ortaya konan emeği küçümsemeye veya lekelemeye çalışan bazı bireylerin de var olduğunu savunan Şenkul, herkesin bu keyifli 40 günün tadını çıkarması temennisinde bulundu.

Aslantaş: Bu tür organizasyonlarda yer almaktan mutluyuz

Arkın Group adına Otel Yöneticisi Barış Aslantaş da, örf, adet ve kültürün paylaşıldığı bu tür kapsamlı organizasyonlarda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aslantaş, sanata ve sanatçıya değer vererek festivale katkı koyan herkese teşekkür etti ve mutlu bir festival dönemi temennisinde bulundu.

Pınar: Başarılı bir festival geçirmek dileğiyle

Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar, adanın gözdesi Girne’ye büyük katkı sağlayan bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Pınar, bu bağlamda katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Başarılı bir festival geçirmek dileğiyle” diye konuştu.