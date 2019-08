“Kültürel Miras Elçileri” Projesine Büyük İlgi…

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin önüne “Kültürel Miras Elçileri” isimli bir program koyduğu, her iki toplumdan 40-50 kişiyi aşmaması gereken programa 600 başvuru yapıldığı bildirildi.

Haravgi, Komitenin Ada’daki UNDP ofisi yöneticisi Tiziana Zennaro’nun fikri olan Kültürel Miras Elçileri projesinin iki toplumdan gençleri yakınlaştırdığı inancında olduğuna işaret etti ve Komite’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı Takis Hacidimitriu’nun projeyle ilgili anlattıklarını aktardı.

Habere göre “fikir, anıtlar konusunda işbirliği yapmaları için gençlere gitmemizdi” diyen Hacidimitriu gençlerin çok büyük ilgi gösterdiğini, genç Kültür Elçisi sayısının 40-50’yi geçemeyecek olmasına rağmen her iki taraftan toplam 600 gencin başvurduğunu söyledi

“Komitemizin yeni faaliyet döneminde bu büyük ilgiyi nasıl değerlendireceğimize bakmamız gerekecek. Bu gençler kültürel miras anıtlarının tarihini öğrenecekleri programlara katılacaklar ve ardından bu anıtları toplumlarına tavsiye edecekler. Diğer insanlar ile bir iletişim köprüsü olacaklar” diyen Hacidimitriu “genç elçilerin”, seçildikten sonra Brüksel’e gitme fırsatı da bulacaklarını, projenin AB tarafından finanse edildiğini anlattı.

Haberde Kültürel Miras Komitesi’nin on yaşına kadar olan Kıbrıslı Türk ve Rum çocuklara yönelik bir eylemi daha bulunduğu, anıtlar hakkında uzman personelden bilgi alan çocukların daha sonra anıtların resimlerini, kukla tiyatrosu yaptıkları belirtildi.

Habere göre Hacidimitriu “Anıtları restore etmekle kalmıyor, ülke için farklı bir geleceğe, bir uzlaşı, dostluk, birliktelik ve iletişim yöntemine yatırım da yapıyoruz” ifadesini kullandı.