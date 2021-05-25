Kültürel Miras Teknik Komitesi Yaptığı Çalışmalar Nedeniyle “Olağanüstü Hizmet Ödülüne” Layık Görüldü

Kültürel Miras Teknik Komitesi, “2021 yılı Avrupa Miras Ödülleri / Europa Nostra Ödülleri”ne layık görülenler arasında yer aldı.

Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra, Yaratıcı Avrupa Programı tarafından finanse edilen AB kültürel miras ödülü olan Avrupa Miras Ödülleri / Europa Nostra Ödülleri'nin 2021 kazananlarını açıkladı.

Bu yıl, kültürel miras alanında Avrupa'nın en büyük onuru 24 örnek başarıya verildi.

Europa Nostra’ya üye ülke temsilcilerinden oluşan jüri 2021 yılında kişi ve kurumlarda "Olağanüstü Hizmet Ödülü"nün kültürel mirasın korunmasına yaptığı katkılardan dolayı Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne verilmesi kararlaştırdı.

Europa Nostra, Kültürel Miras Teknik Komitesine ödül verilmesine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler tarafından 2008 yılında Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde kurulan Kültürel Miras Teknik Komitesi (KMTK), zamanını, enerjisini ve uzmanlığını kesintisiz olarak Kıbrıs adasının ve dolayısıyla da Avrupa’nın zengin ve çeşitli kültürel mirasının tanınması, geliştirilmesi ve korunmasına adamıştır. 12 yıldan fazla bir süredir, KültürelMiras Teknik Komitesi 70’in üzerinde tarihi, arkeolojik, dini ve toplumsal öneme sahip anıtı başarıyla restore ve muhafaza etmiştir.

Bu durmak bilmeyen çabalarına destek olarak, Komite başta Avrupa Birliği olmak üzere, aynı zamanda Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Kilisesi, USAID, Vatikan, Leventis Vakfı ve yerel bağışçılardan finansman desteği almaktadır. Tüm bu mali yardımlar Komite çalışmalarına teknik yardım sunan ve projelerin uygulanmasını denetleyen UNDP aracılığıyla kanalize edilmektedir.

Komite, eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum temsilcilerden oluşmaktadır. Bu temsilciler, kültürel mirası barışçıl işbirliği ve uzlaşma ortamı yaratmak için güçlü bir araç olarak çalışmalarının odağına almak amacıyla yorulmadan çaba gösterdiler. Komitenin kültürlerarası diyaloğu ve karşılıklı anlayışı geliştirme konusundaki başarılarının takdiri olarak, eşbaşkanlar Sn. Takis Hadjidemetriou ve Sn. Ali Tuncay, 2015 Avrupa Vatandaşlık Ödülü'nü aldılar.

Komiteye ödül vermeyi kararlaştıran jüri “Zorlu bir siyasi ortama rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki bu benzersiz işbirliği modeli, kültürel mirası korumaya adanmışlığın önemli bir örneğidir. Jüri, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gönüllü uzmanlardan oluşan Komitenin aralıksız ve barışı teşvik edici faaliyetlerinin, cesaretlerini ve umutlarını gösterdiğini” belirtmiştir.

Kıbrıs'ın zengin ve çeşitli kültürel mirası, ada üzerinde izlerini bırakan Yunanlar, Fenikeliler, Romalılar, Bizanslılar, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlılar ve İngilizler gibi birçok medeniyeti yansıtıyor. Kültürel Miras Teknik Komitesi, bu medeniyetlerin geride bıraktıkları muhteşem anıtları, Kıbrıs adası üzerinde yaşayanlara ve tüm Avrupalılara ait ortak miras olarak görmektedir.

Komitenin restore ettiği birçok anıt ve yer arasında Kuzey Kıbrıs'ta bulunan ünlü Apostolos Andreas Manastırı, Othello Kalesi ve ilk olarak Lüzinyanlar tarafından 12. yüzyılda inşa edilen ve çağlar boyunca Cenevizliler, Venedikler, Osmanlılar ve İngilizler tarafından değiştirilmiş ve geliştirilmiş Mağusa şehir surları bulunmaktadır. Her biri Kıbrıs'ın büyük ve zengin kültürel mirasının somut bir göstergesi olan bu eserler, Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin yılmaz adanmışlığı sayesinde artık gelecek nesiller için korunmaktadır.

Kıbrıs adasının genç kuşaklarının eğitimi de, Komite’nin misyonunun odağında yer almaktadır. Komitenin geliştirdiği interaktif eğitim programı ve devam etmekte koruma çalışmalarına gerçekleştirilen saha ziyaretleri, restorasyon uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaşma fırsatı veriyor. İki binden fazla katılımcı, rehberli turlar aracılığıyla devam eden projelere veya Komite üyeleri tarafından düzenlenen sunumlara katıldı.

Seçici Jüri, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin başarılarından büyük övgüyle bahsederek: ‘Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalışmaları, farklı kültürlerden, dillerden ve dinlerden insanların farklılıklarının üstesinden gelebildiklerinin ve ortak yarar için birlikte çalışabileceklerinin güçlü bir göstergesidir. Bu, kültürel mirasın hem yerel topluluklar arasında hem de sınırlar ötesinde insanları birleştiren bir unsur olduğunun yadsınamaz bir kanıtıdır’ demiştir.”

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25/05/2021 13:42